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Несколько жителей Мордовии стали жертвами мошенников, которые пообещали защитить их деньги

Несколько жителей Мордовии стали жертвами мошенников, которые пообещали защитить их деньги

Несколько жителей Мордовии лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, представившимся работниками банков.

Недавно 64-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и предложил подключить услугу по защите денежных средств от неправомерного снятия. Горожанка приняла данное предложение и сообщила незнакомцу номер своей банковской карты и код безопасности от неё. Затем женщина обнаружила, что с её счета были украдены денежные средства в сумме 115 тыс. рублей.

Таким же путем 62-летняя жительница Саранска лишилась 59 тыс. рублей, а 57-летняя учительница одной из школ города осталась без 58 тыс. рублей.

Кроме того, мошенники, представившиеся работниками банков, списали более 32 тыс. рублей со счета 44-летнего тренера спортивной школы Саранска, лишили 27,6 тыс. рублей 49-летнюю жительницу Ковылкинского и оставили без 25,5 тыс. рублей 28-летнюю учительницу из Чамзинского районе.

В настоящее время полицейские проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф