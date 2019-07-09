Несколько жителей Мордовии стали жертвами мошенников, которые пообещали защитить их деньги

Несколько жителей Мордовии лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, представившимся работниками банков.

Недавно 64-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и предложил подключить услугу по защите денежных средств от неправомерного снятия. Горожанка приняла данное предложение и сообщила незнакомцу номер своей банковской карты и код безопасности от неё. Затем женщина обнаружила, что с её счета были украдены денежные средства в сумме 115 тыс. рублей.

Таким же путем 62-летняя жительница Саранска лишилась 59 тыс. рублей, а 57-летняя учительница одной из школ города осталась без 58 тыс. рублей.

Кроме того, мошенники, представившиеся работниками банков, списали более 32 тыс. рублей со счета 44-летнего тренера спортивной школы Саранска, лишили 27,6 тыс. рублей 49-летнюю жительницу Ковылкинского и оставили без 25,5 тыс. рублей 28-летнюю учительницу из Чамзинского районе.

В настоящее время полицейские проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф