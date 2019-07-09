В Саранске бывшего директора управляющей компании осудили за уклонение от уплаты налогов

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

В период с 20 апреля 2014 года по 25 марта 2017 года 60-летний гражданин, будучи директором ООО «ГУК Пролетарского района», путем непредставления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и включения в данные декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов с организации на общую сумму более 29 млн рублей.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

Также читайте о том, что несколько жителей Мордовии стали жертвами мошенников, которые пообещали защитить их деньги.

Источник: prokrm.ru