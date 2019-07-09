Прокуратура возбудила административное дело после прекращения подачи воды в Лямбире

В Лямбирском районе было возбуждено дело об административном правонарушении по факту прекращения подачи питьевой воды.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что по причине непринятия ООО «Строительная Инициатива» мер по своевременной замене подающей трубы центрального водозаборного узла в период с 14 по 16 июня была прекращена подача питьевой воды в 54 многоквартирных жилых дома, расположенных в селе Лямбирь.

В отношении директора ООО «Строительная Инициатива» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru