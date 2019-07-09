В Рузаевском районе оштрафовали мошенницу

В Рузаевском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении гражданки, обвиняемой в мошенничестве.

В 2014 году злоумышленница, занимая должность начальника Рузаевского торгово-производственного объединения Самарского филиала АО «Железнодорожная торговая компания», похитила из бюджета Мордовии денежные средства в сумме более 8 тыс. рублей путем предоставления в региональное министерство социальной защиты, труда и занятости населения заведомо ложных и недостоверных сведений о приеме на стажировку выпускника образовательной организации в целях приобретения им опыта работы.

Решением Рузаевского районного суда в отношении мошенницы была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.

Сторона защиты намеревалась изменить указанное постановление, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru