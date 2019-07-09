Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

В ходе досмотра посылки, поступившей от жителя Санкт-Петербурга для осужденного к 16 годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали смарт часы, зарядное устройство и кабель к данному устройству, которые были спрятаны ухищренным способом в коробке с машинкой для стрижки волос.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su