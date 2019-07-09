В одной из колоний Мордовии открылся новый швейный цех

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии открылся новый швейный цех.

Введение в эксплуатацию новых производственных мощностей позволило организовать рабочие места для 80 осужденных.

Новые рабочие места и современное оборудование (было закуплено 64 единицы) позволят значительно увеличить объем изготавливаемой в учреждении продукции.

Расширение швейного производства позволит осужденным погашать судебные иски, оказывать материальную помощь семьям и пополнять свои лицевые счета.

Швейное производство составляет 66,8% от общего объема выпускаемой в колонии продукции.

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Источник: 13.fsin.su