В одной из колоний Мордовии открылся новый швейный цех

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии открылся новый швейный цех.
Введение в эксплуатацию новых производственных мощностей позволило организовать рабочие места для 80 осужденных.
Новые рабочие места и современное оборудование (было закуплено 64 единицы) позволят значительно увеличить объем изготавливаемой в учреждении продукции.
Расширение швейного производства позволит осужденным погашать судебные иски, оказывать материальную помощь семьям и пополнять свои лицевые счета.
Швейное производство составляет 66,8% от общего объема выпускаемой в колонии продукции.
Также читайте о том, что в Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе «Жил-был клоун».
Источник: 13.fsin.su