Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о том, как выбраться из леса

Сотрудники МЧС напоминают гражданам Мордовии об алгоритме действий, который нужно соблюдать в случае дезориентации в лесу.

Изначально нужно прислушаться к звукам. Следует идти на звук машин, электрички или лай собаки. Если вы точно уверены в том, что вас будут искать, останьтесь на месте и разведите костёр. Если вы нашли ручей, двигайтесь вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке.

Если есть возможность, залезьте на самое высокое дерево и осмотрите местность.

Двигаться нужно в одном направлении. Нельзя подходить на близкое расстояние к животным, если они встретятся.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru