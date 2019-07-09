В Мордовии осужденный решил обвенчаться

В Мордовии обвенчался осужденный.

Церемония венчания состоялась в посёлке Явас. Обвенчал молодоженов помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии, которым является иеромонах Тихон (Федяшкин). Он пожелал молодой семье искренних отношений, а также не забывать об ответственности перед Богом.

Заключение браков в местах лишения свободы уже перестало быть редкостью, но обвенчаться на территории колонии готовы единицы.

Администрация исправительных учреждений поощряет заключение браков, ведь человек, у которого есть семья, более нацелен на корректировку своей личности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su