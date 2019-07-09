В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучших психологов

В УФСИН РФ по Мордовии завершился первый этап конкурса под названием «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

В рамках конкурса были представлены психокоррекционные программы, направленные на развитие и поддержание психологической устойчивости сотрудников к воздействию деструктивных факторов, обусловленных профессиональной деятельностью, а также психокоррекционные программы по работе с осужденными женщинами.

Первое место с программой «Применение метода медитативного рисования в парах в коррекционной работе с сотрудниками отдела охраны» заняла старший психолог психологической лаборатории ИК-18 Евгения Рыжкова. Второе место досталось начальнику психологической лаборатории ИК-13 Ирине Ошкиной. Третье место заняла начальник психологической лаборатории СИЗО-1 Людмила Ермолова.

Победитель будет представлять УФСИН РФ по Мордовии на втором этапе конкурса, в котором примут участие психологи из территориальных органов Приволжского федерального округа.

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Источник: 13.fsin.su