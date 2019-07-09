ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» проводит бесплатное консультирование

Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» проводит тематическое консультирование по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Указанные консультации будут проводиться до 22 июля.

В рамках тематического консультирования можно получить рекомендации по поведению в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам, узнать, какая вода безопасна для питья, получить рекомендации по купанию, консультации по актуальной эпидситуации за рубежом, узнать правила безопасного поведения на отдыхе, информацию при задержке авиарейсов, а также рекомендации потребителям туристических услуг.

Стоит отметить, что консультации являются бесплатными.

Жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по телефонам: (8342)24-62-68, 33-33-17 (по будням с 08:00 до 16:30).

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Источник: adm-saransk.ru