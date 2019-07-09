В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали два парня

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два молодых человека.

Происшествие произошло в ночь на 8 июля на одном из участков дороги, соединяющей Потьму и Барашево. 19-летний молодой человек, управлявший мотоциклом марки «Сова», допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Мотоциклист и его 18-летний пассажир были госпитализированы.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения, мотошлема и полиса ОСАГО. Кроме того, известно, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

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Источник: гибдд.рф