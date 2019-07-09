В Саранске 41-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку

В Саранске 17-летняя девушка попала под колёса автобуса.

Указанное происшествие произошло вечером 8 июля на улице Тани Бибиной. По предварительной информации, 17-летняя гражданка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на девушку совершил наезд автобус марки МАЗ, за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель автобуса в момент ДТП был трезв.

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Источник: гибдд.рф