В Саранске сотрудники ГИБДД и представители СМИ вместе выявляли нарушителей ПДД

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции и журналисты вместе выявляли нарушителей ПДД.

Был остановлен водитель тонированного автомобиля, который согласился с нарушением, но на месте техническую неисправность устранять не стал. Инспекторы ГИБДД составили административный материал и выписали требование об устранении данного нарушения.

Также был остановлен автолюбитель, который не предоставил преимущество в движении пешеходам, за что был привлечен к административной ответственности.

Отвечая на вопрос журналистов об опасности работы, сотрудники ГИДД заявили, что для них это обычные рабочие, но интересные будни.

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Источник: гибдд.рф