В Мордовии прошел квест «Изучаю ПДД»

В Мордовии на минувших выходных прошел квест под названием «Изучаю ПДД», посвященный 83-летию со дня образования ГИБДД.

Основной целью указанного мероприятия стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В квесте приняли участие 4 команды из различных школ Ковылкино. Ребята готовились заранее, потому перед началом выполнения заданий школьники озвучили девизы команд и приветственные слова в адрес друг друга.

Квест начался с построения команд на площади Ковылкино. Каждой команде необходимо было преодолеть 4 этапа, в ходе прохождения которых дети не только смогли проявить свои знания и навыки по ПДД, но и получили дополнительные сведения об истории создания города, его культурных объектах, а также о выдающихся гражданах района. Кроме того, школьники смогли получить подробную информацию о работе органов внутренних дел, познакомиться с техническими средствами, состоящими на вооружении в ГИБДД, в том числе и с автомобилями ДПС.

Победители соревнований были награждены памятными подарками.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД и представители СМИ вместе выявляли нарушителей ПДД.

Источник: гибдд.рф