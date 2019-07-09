Абитуриенты из нескольких стран мира хотят учиться в МГУ имени Н. П. Огарева

Абитуриенты из нескольких стран мира желают учиться в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева.

В настоящее время документы в указанное учебное заведение уже подали более 1000 абитуриентов из нескольких десятков регионов России.

Кроме того, документы для поступления в университет подали граждане других государств, среди которых страны СНГ, Алжир, Зимбабве, Египет, Ирак, Иордания, Йемен, Кот Д'Ивуар, Лаос, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Эквадор.

По информации «Известий Мордовии».

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