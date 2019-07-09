В Саранске на матче между сборными России и Сербии ожидают 40 тысяч зрителей

В Саранске футбольный матч между молодежными сборными России и Сербии посетят порядка 40 тыс. человек.

Не так давно стадион «Мордовия Арена» был практически полностью забит болельщиками во время матча между сборными России и Сан-Марино. На игры, которые проходят в Саранске, приезжают гости со всего Поволжья.

Известно, что для болельщиков будет подготовлена обширная развлекательная программа.

Рассматриваемый матч будет проведен в рамках квалификации Евро-2021.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Нефтехимик».