10 июля в центре Саранска не будет холодной воды

В центральной части Саранска 10 июля не будет холодной воды.

Из-за переврезки участка водовода в районе дома №2, расположенного по улице Лодыгина, с 10:00 10 июля до окончания работ в центре Саранска будет отсутствовать холодное водоснабжение.

В частном секторе холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Павлова, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, ул. Кутузова, ул. Некрасова, ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Эрзянская, ул. Огарёва, ул. Чапаева, ул. Октябрьская, ул. Ушакова, ул. Суворова, пер. Суворова, ул. Седова, ул. Заводская, ул. Чайковского, пер. Чайковского, ул. Дальняя, ул. Полежаева от дома №122а до дома №180, ул. Пионерская от дома №1 до дома №43.

Также холодной воды не будет в многоквартирных жилых домах, расположенных по следующим адресам: ул. Заводская, д. 1, 3, 5; ул. Гагарина, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; ул. Кутузова, д. 2; ул. Титова, д. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22; ул. Полежаева, д. 173, 175, 161, 161а, 163; ул. Терешковой, д. 56, 60, 66, 68, 68а, 70, 72, 74; ул. Загородная, д. 1, 18; ул. Ст. Разина, д. 37а.

Также читайте о том, что вода в водопроводных сетях Саранска полностью соответствует нормам.

Источник: adm-saransk.ru