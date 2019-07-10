На одном из перекрестков Саранска ограничат движение транспортных средств

На одном из перекрестков Саранска на протяжении недели будет ограничено движение транспортных средств.

Указанное ограничение будет действовать в период с 08:00 11 июля до 00:00 19 июля на пересечении улиц Титова и Мичурина.

Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что вода в водопроводных сетях Саранска полностью соответствует санитарным нормам. На базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» были проведены исследования 660 проб воды.

Источник: adm-saransk.ru