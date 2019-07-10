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На одном из перекрестков Саранска ограничат движение транспортных средств

На одном из перекрестков Саранска ограничат движение транспортных средств

На одном из перекрестков Саранска на протяжении недели будет ограничено движение транспортных средств.

Указанное ограничение будет действовать в период с 08:00 11 июля до 00:00 19 июля на пересечении улиц Титова и Мичурина.

Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что вода в водопроводных сетях Саранска полностью соответствует санитарным нормам. На базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» были проведены исследования 660 проб воды.


Источник: adm-saransk.ru