Директор одной из организаций Саранска обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении директора организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 1 января 2014 года по 3 ноября 2017 года обвиняемый путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС уклонился от уплаты налогов с организации в сумме свыше 13 млн рублей.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.
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Источник: prokrm.ru