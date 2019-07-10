Директор одной из организаций Саранска обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении директора организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с 1 января 2014 года по 3 ноября 2017 года обвиняемый путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС уклонился от уплаты налогов с организации в сумме свыше 13 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru