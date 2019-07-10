В Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже видеокамеры

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух парней, которые подозреваются в краже видеокамеры.

Днём 7 июля два неизвестных гражданина, возраста которых составляет 20-25 лет, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – улица Богдана Хмельницкого, похитили видеокамеру.

Один из разыскиваемых парней был одет в спортивную кофту с капюшоном и белой надписью на груди, шорты светло-зеленого цвета и черные кроссовки с белыми полосами по бокам. Второй подозреваемый был одет в светло-зеленую спортивную кофту, бежевые шорты и сланцы.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении разыскиваемых парней, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (8342) 29-90-17, 8-927-187-06-84 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже продуктов.

Источник: 13.мвд.рф