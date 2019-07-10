В Чамзинском районе пьяная ссора закончилась убийством

В Чамзинском районе 26-летний молодой человек во время ссоры убил своего знакомого.

Преступление было совершено в одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного на территории посёлка Комсомольский. Компания из четырех парней распивала алкогольные напитки. В ходе попойки между двумя участниками застолья 26- и 25-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 26-летний парень толкнул своего оппонента, вследствие чего последний ударился головой об угол спинки кровати и потерял сознание. Приятели делали искусственное дыхание и массаж сердца, но 25-летний молодой человек умер до приезда медиков.

В отношении 26-летнего участника попойки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф