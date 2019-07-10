61-летний житель Ардатовского района обвиняется в совершении нескольких краж

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении нескольких краж.

В начале марта текущего года 61-летний обвиняемый, находясь в одной из организаций Ардатова, похитил из сумки сотрудницы бухгалтерии денежные средства в сумме 5 тыс. рублей.

Спустя несколько дней, мужчина прошел в одно из учебных заведений Ардатова и похитил из оставленной без присмотра сумки педагога 3 тыс. рублей.

Ещё через неделю обвиняемый, войдя в помещение Атяшевской районной больницы, похитил 3 тыс. рублей из сумки сотрудницы данного заведения, находящейся в незапертом шкафу.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Ардатовского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф