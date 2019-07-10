В Рузаевке был задержан местный житель, подозреваемый в совершении кражи из строящегося дома

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в совершении кражи из строящегося дома.

Стражами порядка было установлено, что житель Рузаевки 1986 года рождения в период с 5 по 8 июля похитил из подвала строящегося дома электрический удлинитель, металлические уголки, пять швеллеров, два мастерка, кайло, пассатижи, кусачки, два строительных уровня, строительную тачку, две углошлифовальные машинки и перфоратор.

Часть украденного мужчина сдал в пункт приема металлолома, а остальное оставил в гараже своего знакомого.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф