В Торбеевском районе осудили местную жительницу, ударившую ножом своего знакомого

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении 31-летней местной жительницы, которая два раза ударила ножом своего знакомого.

В ночь на 24 марта нынешнего года 31-летняя гражданка распивала алкогольные напитки в компании нескольких знакомых мужчин. В ходе попойки между женщиной и одним из её собутыльников вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений осужденная два раза ударила мужчину ножом. Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Решением Торбеевского районного суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru