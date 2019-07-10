В Атюрьевском районе были обнаружены несанкционированные свалки

В Атюрьевском районе сотрудниками прокуратуры были обнаружены несанкционированные свалки.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что на территории пяти сельских поселений Атюрьевского района должным образом не были организованы сбор и вывоз бытовых отходов, мусора, не был обеспечен контроль за уборкой отходов потребления, допущены несанкционированные свалки бытового, строительного мусора, других отходов разного класса опасности.

Прокуратура направила в суд пять исковых заявлений об обязании администраций сельских поселений организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, а также ликвидировать несанкционированные свалки. Данные заявления были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru