В Краснослободском районе ДТП унесло жизнь 55-летнего мужчины

В Краснослободском районе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб 55-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 9 июля на 65-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». 42-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки ГАЗ, врезался в экскаватор, который стоял на полуприцепе. Затем произошел наезд на 55-летнего мужчину, который находился на полуприцепе и осуществлял крепление экскаватора. После этого ГАЗ опрокинулся. Затем в данное транспортное средство врезались грузовик той же марки и легковушка марки «Форд».

От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина скончался на месте инцидента. Предполагаемый виновник аварии и 61-летний водитель легковушки осматривались медиками на месте инцидента.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Источник: гибдд.рф