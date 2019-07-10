Автомобилист из Саранска, сбивший пешехода, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 29-летнего автомобилиста, который сбил пешехода.

Вечером 12 сентября минувшего года 29-летний осужденный, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, во время движения по улице Энгельса совершил наезд на гражданина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 29-летнего автомобилиста была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Сторона защиты намеревалась изменить указанное постановление, обратившись в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru