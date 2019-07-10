В Саранске молодой отец умер в салоне своего автомобиля

В Саранске 38-летний мужчина скончался в салоне своего автомобиля, ожидая сына из парикмахерской.

Несколько дней назад 38-летний житель Чамзинского района на автомобиле приехал вместе с малолетним сыном в Саранск. Мужчина отвел ребенка в парикмахерскую, а после этого ушел ожидать мальчика в машину, припаркованную в том момент на улице Пролетарской.

Гражданин долго не возвращался за сыном, по причине чего парикмахер и ребенок отправились на его поиски. Мальчик быстро нашел папу, но он к тому времени уже был мертв.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало заболевание сердца.

По информации «Известий Мордовии».

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