В Мордовии осужденные изготавливают резинотехнические изделия для автомобильной промышленности

Осужденные исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии приступили к выполнению заказа по изготовлению резинотехнических изделий для автомобильной промышленности.

Для организации производства в указанном исправительном учреждении было установлено современное оборудование, которое предоставил заказчик.

В настоящее время колония осуществляет полный цикл работ от подготовки сырья до выхода готовых изделий. На производственной линии трудоустроено 26 осужденных.

Открытие участка стало возможным в результате взаимодействия с региональными властями и бизнес-сообществом Мордовии.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в одной из колоний Мордовии открылся новый швейный цех.

Источник: 13.fsin.su