В Мордовии осужденные изготавливают резинотехнические изделия для автомобильной промышленности

Осужденные исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии приступили к выполнению заказа по изготовлению резинотехнических изделий для автомобильной промышленности.
Для организации производства в указанном исправительном учреждении было установлено современное оборудование, которое предоставил заказчик.
В настоящее время колония осуществляет полный цикл работ от подготовки сырья до выхода готовых изделий. На производственной линии трудоустроено 26 осужденных.
Открытие участка стало возможным в результате взаимодействия с региональными властями и бизнес-сообществом Мордовии.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в одной из колоний Мордовии открылся новый швейный цех.
Источник: 13.fsin.su