В исправительных учреждениях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительного учреждения №18 на прилегающей к колонии территории задержали жителя Саранска, который намеревался перебросить два мобильных телефона и три емкости со спиртосодержащей жидкостью.

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №19 при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы от жителя Саратовской области, обнаружили и конфисковали сим-карту и карту памяти micro SD, которые были спрятаны ухищренным способом в конфетах.

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Источник: 13.fsin.su