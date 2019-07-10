В Саранске полицейские разыскивают парня, подозреваемого в краже брюк

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается молодой человек, который подозревается в краже спортивных брюк из магазина.

Вечером 6 июля из магазина, расположенного по адресу – улица Советская, неизвестный гражданин похитил мужские спортивные брюки черного цвета.

Разыскиваемый парень, приблизительный возраст которого составляет 20 лет, был одет в светлую футболку с длинным рукавом, шорты черного цвета, кроссовки черного цвета, а также имел при себе рюкзак черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении молодого человека, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8 (8342) 29-90-17, 8-927-187-06-84 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскиваются парни, подозреваемые в краже видеокамеры.

Источник: 13.мвд.рф