В Саранске любителя пьяных поездок приговорили к обязательным работам

В Саранске суд вынес приговор в отношении 35-летнего автомобилиста, который повторно за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале прошлого года 35-летний гражданин был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ночь на 1 мая нынешнего года гражданин сел за руль своего автомобиля марки «Тойота» в нетрезвом виде, чтобы съездить в магазин, расположенный на улице Ст. Разина, и купить спиртные напитки. В ту же ночь нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 35-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Также читайте о том, что автомобилист из Саранска, сбивший пешехода, отправится в тюрьму.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru