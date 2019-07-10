В Мордовии суд приостановил деятельность детского палаточного лагеря

В Мордовии решением суда была приостановлена деятельность детского палаточного лагеря.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проведения проверки в детском палаточном лагере, расположенном в селе Новая Пырма Кочкуровского района, выявили нарушения действующих санитарных правил.

Октябрьский районный суд Саранска признал индивидуального предпринимателя, являющегося организатором указанного лагеря, виновным в совершении административного правонарушения, и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности лагеря на срок 60 суток.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru