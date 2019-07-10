В Темникове выслушал судебный приговор мужчина, укравший бутылку водки из магазина

В Темникове суд вынес приговор в отношении мужчины, который украл бутылку водки из магазина.

Днём 9 марта нынешнего года злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин «Магнит» и похитил оттуда бутылку водки стоимость. 184 рубля. Продавец заметил, что мужчина украл товар и попытался его остановить, но последний скрылся.

Решением Темниковского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде обязательных работ сроком 120 часов.

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Источник: temnikovsky.mor.sudrf.ru