В Мордовии была пресечена незаконная реализация поросят

В Дубенском районе была пресечена незаконная реализация поросят.

На 83-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудники Россельхознадзора выявили 7 фактов торговли поросятами без ветеринарных сопроводительных документов жителями Ульяновской области и Чувашии.

Реализация поросят была запрещена, животные были возвращены на место погрузки. Продавцы были привлечены к административной ответственности.

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Источник: ursn-rm.ru