С начала нынешнего года в Мордовии судебные приставы задержали 51 преступника

На протяжении шести первых месяцев нынешнего года в Мордовии судебные приставы задержали 51 преступника.

Указанные граждане были объявлены в розыск из-за того, что они скрывались от органов дознания, следствия или суда.

2 преступника разыскивались за совершение тяжких преступлений; 4 - за преступления средней тяжести; 25 - за преступления небольшой тяжести; 1 находился в розыске как без вести пропавший; 19 уклонялись от отбывания наказания.

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Источник: r13.fssprus.ru