В Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 6 человек

В Саранске из-за пожара в многоквартирном жилом доме были эвакуированы 6 человек.

Указанное происшествие произошло утром 10 июля на территории Октябрьского района города. В многоквартирном жилом доме №22, расположенном по адресу - улице Сущинского, загорелся мусор. Очаг возгорания был зафиксирован на межэтажном балконе.

Пожарные эвакуировали 6 человек. В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru