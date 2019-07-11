Два жителя Саранска были ограблены интернет-мошенниками

Неизвестные интернет-мошенники ограбили двух жителей Саранска.

Недавно 58-летний житель Саранска обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже объектива для фотоаппарата. Мужчина связался с продавцом, договорился с ним о покупке товара и перечислил на его банковский счет более 32 тыс. рублей. Объектив горожанин так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Аналогичным путем был ограблен житель Саранска 1969 года рождения. Мужчина обнаружил на одном из сайтов выгодное торговое предложение, касающееся продажи автозапчастей. Горожанина привлекала стоимость товара. Мужчина связался с продавцом и перечислил ему денежные средства в сумме 22 тыс. рублей. После перечисления денег житель Саранска так и не получил товар. Продавец на связь не выходит.

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Источник: 13.мвд.рф