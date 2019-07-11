28-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в сбыте наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в сбыте наркотиков.

В конце марта нынешнего года 28-летний житель Саранска продал гашиш четырем гражданам. Ещё одна попытка сбыта наркотиков была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе личного досмотра 28-летнего жителя Саранска стражи порядка обнаружили и конфисковали гашиш массой более 16 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф