В Мордовии полицейские помогли выбраться из леса заблудившейся пенсионерке

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов помогли выбраться из леса заблудившейся жительнице Нижегородской области.

9 июля в ММО МВД РФ «Темниковский» обратилась 42-летняя жительница города Саров Нижегородской области, которая сообщила, что неподалеку от села Жегалово пропала её мать 1946 года рождения. Женщина пояснила, что она вместе с супругом и мамой приехала в лес за грибами. В определенный момент пенсионерка ушла вглубь леса и перестала отвечать на оклики дочери. Связаться с мамой жительница Нижегородской области не могла, поскольку телефон последней оказался вне зоны действия сети.

Сотрудник уголовного розыска, капитан полиции Дмитрий Лукьянов, начальник участковых уполномоченных полиции, майор полиции Ренат Сюндюков, а также волонтеры из Сарова начали поиски пропавшей, которые в определенный момент значительно осложнил ливень. Стражи порядка, приехавшие на служебной машине, включили проблесковый маячок и звуковой сигнал. Именно благодаря данным сигналам пенсионерка поняла, в какую сторону ей нужно двигаться.

Родственники заблудившейся жительницы Нижегородской области выразили благодарность участникам поисковых работ.

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Источник: 13.мвд.рф