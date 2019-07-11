В Мордовии сотрудники МЧС провели занятие с трудными подростками

В Ичалковском районе сотрудники МЧС провели мероприятие в лагере для трудных подростков.

Представители ведомства провели профилактическую беседу, в ходе которой рассказали детям о том, как выжить в экстремальных ситуациях.

Кроме того, подростки рассмотрели технику, стоящую на вооружении МЧС, а также не упустили возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля.

Помимо этого, дети попробовали самостоятельно тушить огонь с помощью огнетушителя.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru