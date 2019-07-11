В Ковылкинском районе девушка убила сожителя во время ссоры

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов была задержана 26-летняя местная жительница, которая подозревается в убийстве своего 42-летнего гражданского супруга.

Преступление было совершено в селе Польцо. 26-летняя девушка распивала алкогольные напитки в компании своего 42-летнего сожителя. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В порыве негативных эмоций девушка схватила в руки кухонный нож и ударила им мужчину в живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемая уже привлекалась в уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бывшего мужа.

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Источник: 13.мвд.рф