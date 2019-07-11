В Мордовии жительница Санкт-Петербурга расплатилась за услуги такси и товар в магазине сувенирными деньгами

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга, которая расплатилась за услуги такси и товар в магазине сувенирными деньгами.

Недавно жительница Санкт-Петербурга 1985 года рождения приехала в Мордовию, дабы навестить своего гражданского мужа, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Чтобы доехать до Зубово-Полянского района, гражданка заказала такси. Прибыв в пункт назначения, гостья из Санкт-Петербурга передала таксисту деньги, которые оказались сувенирными. Водитель не сразу проверил подлинность купюр. Кроме того, женщина расплатилась сувенирными деньгами за покупку в магазине.

В отношении жительницы Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ранее у женщины уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф