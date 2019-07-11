В Ковылкино полицейские задержали подозреваемых в краже денег с чужих банковских счетов

В Ковылкино сотрудники полиции задержали двух парней, которые подозреваются в краже денежных средств с чужих банковских счетов.

В начале июня нынешнего года два парня 20- и 23-летнего возраста, находясь на одной из парковок Ковылкино, разбив стёкла четырех автомобилей, украли банковские карты владельцев трех транспортных средств. Похитить имущество из четвертой машины парни не смогли, поскольку их действия были пресечены случайным прохожим.

Со счета одного из хозяев указанных автомобилей молодые люди успели похитить 65 рублей, после чего законный владелец платежного средства заблокировал карту. С банковской карты второго пострадавшего парни обналичили 18 тыс. рублей.

Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: 13.мвд.рф