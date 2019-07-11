В Саранске полицейские за один день изъяли наркотики у нескольких мужчин

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у трех мужчин.

Вечером 9 июля возле дома, расположенного по адресу – улица Ульянова, стражи порядка в ходе личного досмотра ранее судимого жителя Саранска 1987 года рождения обнаружили и конфисковали синтетические наркотики массой 0,56 г.

Через 45 минут на указанной улице сотрудники полиции задержали уроженца Чамзинки 1984 года рождения, в ходе личного досмотра которого был изъят тот же наркотик массой 1,37 г.

В тот же день полицейские при досмотре машины под управлением 38-летнего жителя посёлка Ялга изъяли полимерный пакет с марихуаной массой 6,21 г.

Ранее сообщалось, что 28-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в сбыте наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф