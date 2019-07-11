В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений

В Мордовии по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

Сотрудники прокуратуры Большеберезниковского района в ходе проверки исполнения законодательства о лесопользовании в деятельности ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество» выявили факт незаконной рубки деревьев породы дуб. Сумма ущерба составила более 46 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

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Источник: prokrm.ru