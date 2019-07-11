В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества организации, имеющей задолженность

В Краснослободском районе прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что ООО «Завод Промметизделий» имеет задолженность по обязательным платежам.

Межрайонная ИФНС РФ №7 по Мордовии направила в прокуратуру постановление о наложении ареста на имущество указанной организации в размере 486 тыс. рублей.

Прокуратурой района было принято решение о санкционировании ареста имущества рассматриваемой организации.

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Источник: prokrm.ru