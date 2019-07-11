Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в соревнованиях по футболу

В УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по футболу.

Указанные соревнования проходили на стадионе, расположенном в посёлке Явас. В турнире приняли участие более 20 команд.

Победу одержала команда исправительной колонии №5. Второе место досталось команде регионального управления ведомства. Третье место заняла футбольная команда «Явас».

Стоит отметить, что команда исправительной колонии №5 является четырехкратным чемпионом по футболу среди команд исправительных учреждений.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что команда МВД по Мордовии показала хорошую игру на чемпионате по мини-футболу.

Источник: 13.fsin.su