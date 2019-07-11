В Мордовии психологи помогают детям сотрудников ФСИН выбрать профессию

Психологи психологической лаборатории следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии проводят психологическое консультирование по вопросам самоопределения в выборе будущей профессии детям сотрудников.

Выбор профессии представляет собой одно из самых главных решений в жизни человека. Подходить к данному вопросу, учитывая исключительно свои способности, не стоит, поскольку особенности трудовой деятельности также нужно согласовывать с темпераментом и характером.

Применяя различные методики, которые позволяют выявить склонности, ценности, интересы, потребности и особенности характера, психологи помогают детям сотрудников ФСИН сделать правильный выбор.

С целью профориентации старшим психологом СИЗО-2 Ольгой Назаровой было проведено консультирование сотрудницы Нестеркиной Елены и её дочери Екатерины.

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Источник: 13.fsin.su