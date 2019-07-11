В Саранске продлили ограничение движения транспорта по улице Победы

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств по улице Победы.

Указанное ограничение было продлено до 00:00 16 июля. Движение транспортных средств запрещено до дублера улицы Победы. Зона запрета передвижения начинается в районе жилого дома №15.

Рассматриваемое ограничение было введено в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Ранее сообщалось, что в Саранске в период с 08:00 11 июля до 00:00 19 июля на пересечении улиц Титова и Мичурина будет ограничено движение транспортных средств.

Источник: adm-saransk.ru